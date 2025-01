Paoskoto/ Manifestations contre la gouvernance de "Flex- Eau" : 34 arrestations, le commandant de la brigade de gendarmerie de Nioro blessé Les populations de la commune de Paoskoto (environ 4 à 5 kms de Nioro) se sont soulevées hier, vendredi, contre "Flex-eau", le fermier en charge de la gestion de l'eau dans leur commune. Ne voulant plus de ce fermier dans leur localité, elles ont manifesté leur colère en bloquant la circulation sur la nationale 4 pendant plusieurs heures, en brûlant des pneus, empêchant ainsi les nombreux voyageurs de poursuivre leur chemin sur cette route traversant leur commune. Source Sud quotidien

Leur confrontation avec la gendarmerie qui devait assister "Flexeau" pour des travaux au forage, a fait l'objet d'une arrestation de 34 personnes et causé plusieurs blessés dont le commandant de la brigade de gendarmerie de Nioro.



Les personnes arrêtées ont été conduites au poste de gendarmerie de Nioro, au même titre que les blessés qui ont été elles aussi transférées aux différentes structures de santé les plus proches.



L'affaire a débuté mercredi dernier lorsque "Flex-eau" a décidé de retirer des compteurs à certains de ses abonnés et remettre les factures des mois passés.



Ce vendredi, le fermier était revenu sous escorte de la gendarmerie pour installer un nouveau système GPS lui permettant de gérer le forage à distance. Ce qui n'a pas été du goût des populations qui commençaient déjà à s'agiter contre la cherté des factures et leurs voisins qui n'avaient pas payé et à qui on avait retiré les compteurs.



Et au bout du compte, ils devaient attendre pour une période encore indéterminée, le temps d'être connectés à nouveau au réseau. Il nous est signalé que 7 parmi les 34 manifestants ont été libérés. Les 27 autres sont à garde-à-vue. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation violente, outrage à des agents dans l'exercice de leurs fonctions, et rébellion.



