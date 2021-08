Papa Aly Guèye sur l’offre spontanée avec le Pudc « Si je rentrais dans les appels d'offres, les petites entreprises n'allaient plus travailler » C’est une offre spontanée et non un marché de gré à gré qui lie Excellec au Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc). La précision a été faite par Papa Aly Guèye qui annonce que, dans le cadre de cette convention, 2000 villages seront électrifiés à travers tout le Sénégal.



« Si je rentrais dans les appels d'offres, les petites entreprises n'allaient pas travailler ». C’est la forte conviction de Papa Aly Guèye, le privé sénégalais associé à la Senelec à travers Excellec. En lieu et place d’un marché de gré à gré évoqué, le contrat le liant au Pudc est une offre spontanée proposée par cette entreprise, devenue aujourd’hui leader africain dans la fabrication de poteaux en béton.

En effet, le site de Diamniadio, étalé sur 6 hectares, a renforcé ses capacités pour produire maintenant 500 supports par jour. « Nous offrons aux entreprises la possibilité d'être indépendantes ou de venir travailler avec notre groupe en qualité de prestataires. Aujourd'hui, 110 prestataires sénégalais ont rejoint Excellec », révèle Papa Aly Guèye indiquant que 12.000 personnes ont ainsi un travail décent grâce à ce type de partenariats.



« Notre vision est celle du Président Macky Sall, matérialisée à travers le Pse et le Pap 2A. C’est-à-dire une politique de développement économique basée sur l’implication du privé national conformément à l’appel du Chef de l’Etat, formulé depuis Diamniadio. Dans le cadre du programme avec le Pudc, nous sommes en train de finaliser l’électrification de 350 localités et nous devons atteindre 600 localités au mois d’octobre prochain, avec une projection d’arriver à 1000 localités en janvier 2022 au plus tard. Il faut comprendre que ce projet comporte deux composantes à savoir la construction de 520 km de dorsales électriques et l’électrification de 2000 localités. Ce projet permettra de donner de l’électricité à plus de 800.000 personnes vivant en milieu rural et permettra aussi de créer des opportunités de développement du monde rural. Mieux, nous avons pu réduire les délais grâce à l’achat de matériels logistiques de dernière génération que nous avons acheté pour le bonheur des Sénégalais et surtout ceux des zones reculées. Pour le Pudc, c'est Excellec qui mobilisé le financement et nous avons la capacité de mobiliser 500 milliards de Fcfa dans le cadre de l'accès universel à l'électricité. Il faut vraiment se féliciter de l’ambition du Président car en matière d’électrification rurale, le taux d’accès a atteint 54% et les interventions des différents acteurs ont permis de raccorder au réseau 4.445 localités en fin 2020».

