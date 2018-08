Papa Sow: « Aujourd’hui, tout lutteur voudrait bien être encadré par le coach de Modou Lô »

Le Puma de Fass qui, visiblement, n’a pas aimé la sortie de son Secrétaire Général, Malick Guèye, a tenu à apporter des précisions dans un entretien, accordé à nos confrères de L’Observateur. Le dernier adversaire d'Ama Baldé confie que « le plus important, c’est que quand Papa Sow a un combat que tous les membres de l’écurie Fass s’impliquent pour le mettre dans les conditions de gagner. Le débat doit être, comment Fass doit faire pour mettre ses lutteurs dans des conditions de performance ? »



Papa Sow d’ajouter: « si aujourd’hui, les lutteurs des Parcelles se donnent à 100% pour m’aider à gagner mes combats, les dirigeants de l’écurie Fass doivent s’en réjouir, à défaut d’en faire autant. Si les dirigeants ne me mettent pas dans les bonnes conditions, ils ne doivent pas non plus, me critiquer ».



Par ailleurs, le lutteur de Fass, comme pour défendre les relations qu’il entretient avec le Roc des Parcelles Assainies, laisse entendre, qu’aujourd’hui « tout lutteur voudrait bien être encadré par le coach de Modou Lô, Aliou Dione qui est un grand entraîneur de lutte. Pour la boxe, c’est le coach de Yékini Jr qui nous aide à nous améliorer ». « Où est le mal ? », se demande-t-il.