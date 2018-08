Papa Sow – Fass : «J’irai porter plainte contre Assane Ndiaye, il me doit 11,5 millions »

Papa Sow est furieux contre le promoteur Assane Ndiaye. Dans un entretien accordé au quotidien L’Observateur, il annonce qu’il est prêt à porter l’affaire devant la justice pour rentrer dans ses fonds. En effet le promoteur avait monté son combat contre Ama Baldé. Face à des difficultés financières, les deux lutteurs ont consenti à lutter pour sauver l’affiche.



« Mais, le promoteur, Assane Ndiaye, n’a pas joué franc jeu. Quand il s’est retrouvé vraiment coincé, c’est le président du Cng, que je salue au passage, qui a bien voulu lui faciliter les choses. Nous avons accepté de lutter, parce que le promoteur nous avait promis, devant le Cng, de nous payer après l’événement. Au jour d’aujourd’hui, Assane Ndaye me doit 11,5 millions Cfa. C’est 1,5 million du cachet et 10 millions Cfa du sponsoring » a-t-il déclaré.



« Ce qu’il n’a pas fait jusque-là. J’ai demandé à mon manager d’aller se procurer la lettre de non-respect des engagements que le promoteur avait pris. Une fois que j’ai cette lettre, j’irai porter plainte contre Assane Ndiaye. J’interpelle le président du Cng, Alioune Sarr. Si Assane Ndiaye ne me paye pas mon argent, nous irons en justice », avertit Papa Sow.

