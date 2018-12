Papa Sow: « Modou Lô a fait une préparation sans faille »

Pensionnaire de l’écurie Fass, Papa Sow faisait partie du contingent de lutteurs qui a accompagné Modou Lô en Espagne. Ce, pour la préparation de son combat avec Balla Gaye 2 prévu le 13 janvier 2019. Le « Puma » de Fass, décortique, dans l’Obs, l’état de forme du lutteur des Parcelles assainies.



Selon Papa Sow, Modou Lô a pu faire une préparation sans faille. Il a, poursuit-il, travaillé comme un forcené. « On voit qu’il est plus que jamais motivé. On sent nettement qu’il tient à ce combat. Je l’ai vu travailler comme un malade », a déclaré le lutteur.



A son avis, Modou Lô s’est donné toutes les peines du monde pour s’offrir une bonne préparation. Et, ajoute-t-il, il s’est vraiment mis dans les conditions de gagner ce combat.

