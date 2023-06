Pape Abdoulaye Touré poursuivi pour deux chefs d’accusation

Appel à l’insurrection et participation à des attroupements interdits. Tels sont les chefs pour lesquels Pape Abdoulaye Touré a été placé en position de garde-à-vue dans les locaux de la section de Recherches de Colobane, ce dimanche 4 juin 2023, vers une heure du matin. L’information a été donnée par Me Moussa Sarr. Selon lui, son client victime de bavures, souffre de fractures au pied droit et à la main gauche, relate "Rewmi".



D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur a été interpellé sur l’agression sauvage du mis en cause, qui aurait été interpellé par des éléments de la brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe, avant d’être mis à la disposition de la Section de Recherches de Dakar. Antoine Félix Diome a tenté de laver à grande eau les forces de l’ordre. Il a expliqué qu’il voudrait rester sur les principes et ne pas personnaliser. « Il y a des blessés dans les deux côtés, forces de l’ordre et manifestants. On nous parle même de journalistes et chaque fois, ce qui doit se faire se fera », a promis le ministre sur la Tfm.



Auparavant, le coordonnateur du Forum civil, section sénégalaise de Transparency international au Sénégal, a condamné les manifestations meurtrières notées au Sénégal depuis la condamnation du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, dans l’affaire de mœurs l’opposant à la masseuse, Adji Raby Sarr. « Monsieur le ministre de l’Intérieur A F A Diome, nous attendons des explications sur cet acte de barbarie subi par P. A. Touré.



Les tueries de jeunes doivent, aussi, cesser, Monsieur le président de la République, Macky Sall », a écrit Birahime Seck, sur son compte Twitter.