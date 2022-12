Pape Alé Niang encore arrêté par des éléments de la Dic: Le juge Mamadou Seck a ordonné…

« Pape Alé Niang vient d’être arrêté à nouveau », révèle El Malick Ndiaye qui n’a pas manqué de s’en offusquer. « On n’acceptera ni la tentative de bâillonnement de la presse ni la diversion car on sait que le rapport de la cour des comptes vous indispose », avance-t-il.



Selon certaines sources médiatiques, ce sont des éléments de la Division des investigations criminelles qui l’ont arrêté. La raison de son interpellation est pour le moment inconnue. Sa dernière déclaration avait len avec la police.



« Seules les milices et la mafia utilisent comme méthode l’enlèvement et le kidnapping dans le cadre de leurs règlements de compte. Si la police en arrive à utiliser ces méthodes c’est parce qu’elle est devenue désormais une milice mafieuse au service d’un clan », avait pesté le journaliste.



D’après son avocat Me Clédor Ly: « c’est le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck qui a ordonné la levée du contrôle judiciaire du journaliste. »



A retenir, Pape Alé Niang a bénéficié, mercredi dernier, d’une liberté provisoire.