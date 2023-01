Pape Alé Niang libre : Oui, mais une liberté sous contrôle judiciaire, assortie de 4 conditions Sur l’affaire Pape Alé Niang, il ressort que sa liberté est conditionnée. D’après un de ses avocats, Me Cheikh Koureyssi Ba, le juge d’instruction Mamadou Seck, suivant le réquisitoire du procureur Amady Diouf, a assorti la remise en liberté du journaliste d'un contrôle judiciaire avec quatre conditions.

En effet, selon « L’As » qui nous livre cette info, Pape Alé Niang doit aller émarger le premier vendredi de chaque mois ; remettre son passeport dans un délai d'une semaine et s'abstenir d'aborder de manière directe ou indirecte, en public ou par tout moyen de diffusion, la présente procédure en cours.



Aussi, le journaliste est interdit de sortie du territoire national. Selon son confrère, Me Ciré Clédor Ly, le journaliste très éprouvé a accueilli avec dignité et foi la nouvelle de cette libération.



A en croire la robe noire, Pape Alé Niang est sous contrôle judiciaire et cela veut dire concrètement qu’ils continuent à le mettre en laisse et à lui mettre la bride pour pouvoir le contrôler et porter atteinte à l’exercice de sa profession. Cependant, dit-il, tout le monde est content pour qu’il puisse arrêter la grève de la faim après une mise en liberté.



«Il a tenu bon, même si c’était très dur, mais puisque c’est un combat de principe qu’il menait, il a réussi à le gagner. La justice ne doit pas être utilisée pour régler des comptes personnels ou pour être un instrument de politique», dixit l’avocat. L’instruction du dossier étant terminée, il doit être renvoyé devant une juridiction de jugement, selon toujours « L’As »



