Pape Alé Niang libre mais sous contrôle judiciaire : La Cap engage la bataille pour l’annulation des charges

Le journaliste Pape Alé Niang a bénéficié, hier, d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. La Coordination des associations de presse (Cap) obtient ainsi gain de cause. Et, dans un communiqué, elle considère que c’est une « victoire arrachée de haute lutte, avec le soutien de ses partenaires ».



Ibrahima Lissa Faye et Cie estiment que le prochain combat sera celui de «l’annulation des charges », jugées « fantaisistes », ayant valu au journaliste 60 jours de « captivité ». La Cap salue également le « travail » et le « professionnalisme » du pool des avocats de Pape Alé Niang, son coordonnateur, Me Moussa Sarr, ses confrères, Mes Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Bamba Cissé et Cheikh Khoureychi Bâ, « pour le sens du sacrifice, la détermination, la disponibilité totale, dont ils ont fait preuve depuis le début de cette affaire ».



Elle y associe tous les journalistes, techniciens et acteurs des médias sénégalais, jeunes et anciens, qui n’ont ménagé aucun effort. « Malgré un contexte très difficile, ils se sont mobilisés, se sont fortement engagés dans l’affaire Pape Alé Niang, pour la défense et le respect des nobles principes de la liberté de la presse et d’expression, socles de notre métier », indique le communiqué.



La Cap décerne une « mention spéciale » à Reporters sans frontières (Rsf), à la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (Mfwa), « pour leur engagement au plan national et international et leur soutien financier pour que notre confrère recouvre sa liberté de mouvement. Tout comme Amnesty Sénégal, qui a aussi abattu un travail de titan… ».













Bes Bi