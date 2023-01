Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pape Alé Niang publie son document de contrôle judiciaire: « Je prends à témoin l’opinion.. » Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| Pape Alé Niang vient de rendre publics les termes de son contrôle judiciaire. Des conditions qui poussent le journaliste à décrire sa situation comme une prison à ciel ouvert. « Pour informer l’opinion nationale comme internationale et les prendre à témoin, je publie les restrictions qui me sont imposées par le contrôle judiciaire. Bon week-end », a-t-il révélé.

« Pape Alé NIANG alias Alé, MD du 20/12/2022, inculpé pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.



De son placement sous contrôle judiciaire, avec obligations suivantes :



1. De se présenter à compter de ce jour, le premier vendredi de chaque mois à notre cabinet pour émarger sur le registre de contrôle judiciaire ;



2. S’abstenir d ‘abord de manière directe ou indirecte en public ou par tous moyens de diffusion la présente procédure en cours ;



3. Déposer son passeport au greffe du deuxième cabinet dans un délai d’une semaine à compter de ce jour ;



4. Interdiction de sortie du territoire national en attendant une décision de justice »















