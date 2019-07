Pape Birane, fils aîné de Tanor Dieng: « mon père m’avait dit… » « Mon père m’avait dit, quand le jour arrivera, d’aviser en premier, le Président Macky Sall. Par la suite, il m’a indiqué la voie à suivre pour accéder à lui. Il m’avait demandé de vous dire qu’il est né enfant de la République et qu’il mourra enfant de la République », a déclaré Pape Birane Dieng, le fils du défunt Sg du Ps, hier, à l’enterrement de son père, à Nguéniène, selon "Vox Populi".

« Il m’a dit que vous (Macky Sall) êtes son petit frère. Le deuxième message, il m’avait demandé de vous dire qu’il vous confie la famille et qu’il vous renouvelle son soutien. Il m’a dit que son seul regret, c’est de ne plus continuer la mission que vous lui avez confiée, alors que vous aviez placé votre espoir en lui », a-t-il poursuivi.

