Pape Bouna Thiaw: « Les Algériens ont la meilleure défense parce qu’ils ne nous ont pas encore croisé »

« Disputer la finale, c’est chose qu’on voulait faire. Aujourd’hui, on y est, et ce sera face à une belle équipe de l’Algérie. C’est une équipe qui a montré de très belles choses durant ce tournoi et qui mise plus sur le collectif. Nous avons joué contre eux en amical il y a un mois (ndlr 2-2), et nous avons pu constater qu’ils ont des lacunes et des points forts. Maintenant, nous allons essayer d’exploiter leurs failles pour leur faire mal là où il faut. C’est vrai qu’ils ont la meilleure défense et la meilleure attaque de ce Chan, mais ils n’ont pas encore croisé le Sénégal. Donc on jouera le coup à fond pour les battre et remporter le trophée. Nous nous sommes préparés à tous les niveaux. Mes joueurs ont montré du caractère pour être là, et j’espère que ce sera la même chose en finale. On a envie de suivre les pas de l’équipe A car ce doublé me fait rêver. Et c’est une motivation supplémentaire. C’est déjà un honneur d’être là, mais nous voulons rendre encore plus fier notre peuple. Une finale, c’est toujours délicat. Mais on va se donner les moyens de gagner et d’honorer notre football local.

P.A.NDIAYE, envoyé spécial

Source : https://lesoleil.sn/pape-bouna-thiaw-les-algeriens...