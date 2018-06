Pape Dia prévient Eumeu Sène: « Bombardier est ‘’dopé’’ par Balboa »

Le manager du Roi des arènes, Pape Dia, souligne que Bombardier est plus que motivé à prendre le dessus sur Eumeu Sène, ce qu’il croit possible le 28 juillet prochain au stade Léopold Senghor. Selon le grand frère du Roi des arènes, Bombardier est dopé par sa première réussie en Mma contre Rocky Balboa.



« Ce succès ne fait que décupler l’envie de Bombardier d’avoir le dernier mot face à Eumeu Sène. Cette victoire constitue une véritable source de motivation pour lui et cela en direction de son prochain combat contre Eumeu Sène », a souligné Pape Dia avec qui le Roi des arènes était parti en Suisse pour disputer ce combat.



«Ne me dites surtout pas que c’est un combat à risque. Tous les combats de Bombardier sont à risque pour la simple raison qu’il détient la couronne de roi des arènes que chercheront à lui chiper tous ceux qui croisent son chemin », a-t-il fait savoir.



S’il estime que le camp mbourois a connu le bout de tunnel avec le dénouement apporté à ce combat qui, depuis 2016, n’a pu être organisé par son promoteur initial, Assane Ndiaye, Pape Dia reconnaît qu’il sera âprement disputé des deux côtés, mais avertit qu’il ne faut pas compter sur Bombardier pour le voir perdre sa couronne. « L’objectif de Bombardier est de conserver la couronne jusqu’à la retraite. Il a tiré les enseignements des contre-performances qui lui avaient valu de perdre le titre », fait savoir le manager de B52 comme pour dire que rien ne sera comme auparavant.



Concernant sa prochaine sortie en Mma contre le colosse Bop Sapp en août prochain, Pape Dia n’écarte pas l’hypothèse de voir Bombardier se rendre à l’étranger pour y poursuivre sa préparation.













Le Quotidien