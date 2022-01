Pape Diop à Mermoz-Sacré-Cœur «La vérité du terrain prouve que je serai premier au soir du 23 janvier…» La population de Mermoz-Sacré- Cœur a massivement répondu lors de la caravane de Pape Diop. En effet, l’ancien maire de Dakar et candidat de la Convergence démocratique Bokk gis-gis à la ville de Dakar, a mobilisé et bien mobiliser. C’est dire qu’il a démontré sa puissance de frappe en direction des élections locales du 23 janvier 2022.

Une occasion pour démonter de toute pièce le sondage dont certains ont fait allusion. À l’en croire, la vérité sur le terrain est tout autre.



«La vérité sur le terrain montre et démontre tout autre chose. La vérité sur le terrain démontre que je serai premier au soir du 23 janvier 2022. C’est cela la réalité par rapport aux fortes mobilisations, à l’adhésion des populations par rapport à notre programmé», a dit Pape Diop.



Rappelant avec insistance qu’il jouit d’un bilan qui ne souffre d’aucun doute, il a également soutenu que Dakar offre un visage peu reluisant avec le manque de lumière, le cadre de vie dégradant, l’assainissement qui fait défaut, entre autres. Il faut aussi rappeler que les populations de la Médina ainsi que de la Patte d’oie se sont mobilisées pour accueillir Pape Diop tout en lui promettant une victoire au soir du 23 janvier prochain.



Rencontrant les handicapés à la Médina, il a défendu ceci : «Au cœur de mon programme, vous occupez une place de choix. Ceux qui me connaissent savent bien que du temps où j'étais aux affaires municipales, j'accordais des facilités aux Handicapés pour qu'ils vivent décemment et dans la plus grande dignité. Des marchés comme l'octroi de matériels de nettoiement étaient octroyés à eux, histoire de les soutenir. Je vais en faire plus avec l'ouverture d'une ligne de crédit en votre faveur. Vous le méritez amplement».

