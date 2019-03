Pape Diop et Maman Dièye: Le divorce pour de bon

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Le moins que l’on puisse dire est que la sublime Maman Dièye, qui est passée par toutes les émotions nécessaires au travail de deuil, a tourné ce qu’on peut appeler « la page Pape Diop ». Est-ce défensivement ? Nous ne saurons y réponde.



En tous cas, sur ces images de Dakarposte, l’ex-présentatrice de Walf Tv semble faire table rase du passé, de son idylle avec le chef de file du parti Bokk Gis Gis…



Maman Dièye croque la vie à pleines dents. Recrutée depuis quelques temps à la Rts, precisement à la télévision nationale, la désormais ex-troisième femme de « Diop mareyeur » rebondit après son divorce à l’époque assez médiatisé.



Il nous revient que depuis qu’elle est redevenue célibataire, elle se concentre davantage sur elle. Maman a appris à se connaitre, et à passer du temps seule.















L’Exclusif

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos