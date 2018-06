Pape Diouf : «Ce n’est pas aujourd’hui que le Sénégal a perdu la qualification en 8ème de finale, mais contre le… »

Pape Diouf analyse l’élimination du Sénégal par la Colombie ce jeudi. Selon l’ancien président de l’Olympique de Marseille, le Sénégal a par moments joué le match, sans véritablement mesurer les conséquences.



“Ce n’est pas aujourd’hui que le Sénégal a perdu la qualification en 8ème de finale, mais contre le Japon. Ce règlement sur le fair play est terrible. C’est incroyable que la seule défaite officielle de Aliou Cissé, entraîne l’élimination au niveau du fair-play. Par rapport au pénalty, l’arbitre a plus jugé plus la lettre que l’esprit. Dans l’esprit, il y avait clairement penalty. Dans la lettre, la vidéo peut remettre en cause la faute, mais ce n’est pas scandaleux que l’arbitre siffle la faute. Le Sénégal a joué inconsciemment le match nul par moment. S’il avait joué le match pour le gagner, il l’aurait gagné », a analysé Pape Diouf.









