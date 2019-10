Pape Diouf : "Je n’ai pas averti Youssou Ndour de mon départ…"

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 16:20

Qui l’aurait cru ! Après 20 ans de collaboration, clap de fin entre le lead-vocal de la Génération consciente et le label Prince Arts. Revenant sur son divorce avec la maison de production de Ngoné et d’Ibou Ndour, Pape Diouf révèle qu’il n’a pas informé Youssou Ndour de son départ. Mais il est certain que ce dernier est heureux pour lui.