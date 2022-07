Pape Djibril Fall sur le décès de François Mancabou: "Ces cas non élucidés, peuvent être sources de défiance et d’insurrection"

Pape Djibril Fall invite la justice à éviter la rupture de confiance. Le décès de François Mancabou dans des circonstances toujours pas élucidées, inquiète le président des Serviteurs, Pape Djibril Fall.



En tournée samedi dernier à Diourbel, la tête de liste nationale invoque l’importance de faire la lumière sur cette affaire, car elle est susceptible de créer une situation non souhaitable dans le pays. « La dignité humaine doit être préservée. Le cas de Mancabou doit interpeller l’administration judiciaire à travailler pour ne pas rompre le lien de la confiance avec son peuple », a déclaré Pape Djibril Fall à Dakaractu.



Ces cas non élucidés, selon le « Serviteur », peuvent être sources de défiance et d’insurrection, soutenues par ce manque de confiance. Pour lui, l’affaire Mancabou doit être tirée au clair.











L'As

