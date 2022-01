Pape Gana Ngom en soutien au Président Macky Sall ? Pourtant, le Lamantin Beach Hôtel lui réclame des sous...

« Mon mouvement a été reçu par le P,résident Macky Sall, à qui j'ai donné ma parole pour accompagner sa politique. Et pour moi, la parole est sacrée... Dès lors, je me considère à part entière membre de Benno Bokk Yakaar... Le choix porté sur mon aîné Ousmane Guèye est un choix auquel j'adhère à 200%, pour respecter le pacte signé entre le Président Macky Sall et moi-même », avait confié Pape Gana Ngom à nos confrères.



Pourtant paradoxalement, selon une voix responsable qui a saisi Leral, le président du Mouvement pacte citoyen pour le développement du Sénégal, Pape Gana Ngom, après un séjour Lamantin Beach Hôtel, s’était éclipsé en laissant son ardoise à la comptabilité.



A l’homme qui parle aujourd’hui de « devoir et de discipline », le Lamantin Beach Hôtel pour ultime relance, lui accorde un délai de 72h. Et nous assure-t-on, s'il ne paye pas, l’affaire prendra une autre tournure avec une convocation qui lui sera adressée…