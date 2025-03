Pape Mada Ndour : Un limogeage sans lien avec son émission, un avenir politique assuré Contrairement aux spéculations, le limogeage de Pape Mada Ndour n’a absolument rien à voir avec l’émission qu’il avait animée il y a près d’un mois. Je dis bien RIEN, et j’insiste encore, RIEN.



Ancien chef de Cabinet du Président, Pape Mada Ndour occupait un poste politique, ce qui ne lui imposait aucun devoir de réserve. Son départ ne signifie en aucun cas une mise à l’écart, mais plutôt une réorganisation stratégique au sein du pouvoir.



Selon des sources proches du Palais, le président lui réserve un poste encore plus important dans les prochains jours. Ce n’est pas un simple actionnaire d’un projet, mais une figure politique influente et respectée.



Pape Mada Ndour demeure un homme digne, respecté et incontournable dans les cercles décisionnels. Son avenir politique semble ainsi prometteur, et son engagement aux côtés du Président, reste intact.

