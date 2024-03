Pape Mademba Bitèye, DG de la SENELEC, Affirme Son Soutien à Amadou Bâ lors d'une Campagne Électorale Intense à Kaolack

Dans le cadre de la campagne électorale, l'accueil réservé à Amadou Bâ, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), à Kaolack a été marqué par une mobilisation remarquable orchestrée par Pape Mademba Bitèye, Directeur Général de la SENELEC. Malgré les défis posés par la chaleur intense et les obligations du Ramadan, Bitèye a su rallier ses partisans qui ont attendu le candidat jusqu'aux heures tardives de la soirée.



Malgré les conditions climatiques éprouvantes et les obligations du Ramadan, Bitèye a réussi à mobiliser un grand nombre de ses partisans pour accueillir chaleureusement le candidat. Sous une chaleur étouffante, ses militants ont attendu Amadou Bâ jusqu'aux heures tardives de la soirée, témoignant ainsi de leur soutien indéfectible.



La détermination et le dévouement de Pape Mademba Bitèye envers la cause politique de la Coalition BBY ont été clairement démontrés par cette mobilisation exemplaire. En dépit des obstacles, Bitèye a su marquer son territoire et affirmer son soutien à Amadou Bâ, insufflant ainsi une nouvelle énergie à la campagne électorale dans la région de Kaolack.



Cette démonstration de force et d'engagement politique souligne le rôle crucial que jouent les acteurs tels que Pape Mademba Bitèye dans la mobilisation des électeurs et dans la promotion des idéaux de leur parti politique. Dans un contexte électoral où chaque voix compte, de telles actions peuvent avoir un impact significatif sur le résultat final des élections.



À l'approche du jour du scrutin, cette mobilisation impressionnante suscite des espoirs et des attentes parmi les partisans de la Coalition BBY à Kaolack, renforçant ainsi leur confiance dans le leadership de Bitèye et dans la vision politique défendue par Amadou Bâ et son équipe.



L'implication active de Pape Mademba Bitèye dans la campagne électorale à Kaolack témoigne de son engagement indéfectible envers la cause politique qu'il soutient. Sa capacité à mobiliser ses partisans malgré les défis logistiques et climatiques reflète sa détermination à faire entendre sa voix et à influencer positivement le processus démocratique dans la région.