Pape Madémba Bitèye sur le 20e congrès de l’Asea : « Nous sommes prêts à accueillir nos hôtes au Pays de la Téranga en juillet prochain. »

« C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite, chers invités, en ma double qualité de Président du Comité scientifique et Président de l’Asea, la bienvenue à cette cérémonie qui lance les activités de promotion du 20ème Congrès de l’ASEA. », dit d’emblée le directeur général de la Société d’électricité du Sénégal.



Papa Madéma Bitèye s’exprimait ainsi au lancement, ce 12 avril 2022, des activités du 20e congrès de l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (Asea). En tant que directeur général, ajoute M. Bitèye, je remercie l’Asea sur le choix porté sur Senelec pour l’organisation de cet important évènement.



Ce 20ème congrès va marquer, selon lui, un tournant important pour l'Association qui fête ses 50 ans mais aussi pour les sociétés d'électricité d'Afrique qui, pour la plupart, auront atteint l'âge de maturité après avoir traversé plusieurs crises et réformes institutionnelles.



Le Congrès verra la participation de sociétés d’électricité d’Afrique, de partenaires internationaux et d’experts qui vont débattre et échanger sur le thème : Nécessité de service public et la performance des sociétés d’électricité.



Pour le Dg de Senelec, ce thème sera abordé sous quatre thématiques que sont l’Accélération de l’accès à l’électricité des populations en zones rurales et péri urbaines ; la Digitalisation des entreprises d’électricité pour une meilleure qualité de service public aux clients ; l’Efficacité énergétique, levier pour améliorer la viabilité des sociétés d’électricité ; et la Promotion du partage des bonnes pratiques entre les acteurs du secteur de l’électricité.



A l’en croire, ces sous-thèmes ont été abordés depuis le début du mandat 2017-2020 par les deux (2) Comités d’Etudes du Comité scientifique de l’Asea et les conclusions seront partagées lors du Congrès.



Cette confiance en Senelec pour l’organisation de ce Congrès est le reflet de la reconnaissance de notre organisation commune à Senelec, confie Papa Madémba Bitèye.



Qui ajoute dans la foulée que Senelec est membre fondateur de l’organisation depuis 1970 , assidue à toutes les réunions de l’ASEA et à jour de ses contributions.



Aussi, note-t-il, en vue de démontrer le dynamisme de la société qu’il dirige au sein de l’Asea, le dernier congrès organisé par Senelec date de 1999 et que la dernière réunion du Comité scientifique de l’ASEA organisée par Senelec ne date que du mois d’Octobre de l’année passée.



« Nous sommes prêts à accueillir nos hôtes au Pays de la Téranga en juillet prochain. », rassure enfin le Dg de Senelec.



Bassirou MBAYE



Le directeur général de la Société d’électricité du Sénégal a lancé ce 12 avril, les activités du 20e congrès de l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (Asea) avec le directeur général de cette dernière. À l’occasion, M. Bitèye a assuré qu’ils sont prêts à accueillir les 1000 participants attendus du 14 au 21 juillet prochain.Source : https://www.lejecos.com/Pape-Mademba-Biteye-sur-le...