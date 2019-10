Pape Maël Diop DG ADS : « le Tourisme sénégalais est sur une bonne dynamique » Paris-Le directeur des Aéroports du Sénégal (Ads) Pape Maël Diop qui a fait le déplacement à Paris pour assister au IFTM Top Resa 2019 , le salon professionnel multicibles du tourisme et des voyages, a déclaré au micro de Leral.net que le Tourisme sénégalais était sur une bonne dynamique avec la synergie agissante tourisme et transports aériens.



« Depuis la création d’un ministère regroupant à la fois le tourisme et les transports aériens, nous avons constaté une synergie agissante pour booster le secteur. Et il faut chaque entité joue pleinement sa partition. Quand on parle de tourisme, il y a logiquement le transport aérien et dans ce même ordre d’idées, il s’agit de mettre les aéroports aux normes et aux standards internationaux », a estimé le patron des ADS.

« C’est pourquoi au Sénégal, il y a un vaste programme d’investissement des aéroports secondaires en deux phases. On évoque même quelque part le tourisme religieux, mais, ce qui est important, c’est qu’au niveau de la France où il y a tellement de rencontres et de contacts que nous puissions capter ce potentiel pour redorer le blason du Sénégal au niveau du tourisme. », précise Pape Maël Diop.

Avant d’avertir « On s’est rendu compte en un moment que certains pays comme le Cap Vert et la Gambie sont en train de rogner une partie du marché des touristes et c’est pourquoi le Sénégal ne doit ménager aucun effort pour rester dans la compétitivité en vendant la destination Sénégal en dehors du balnéaire, car, il y a d’autres secteurs aussi importants dans la zone Sine Saloum et Cap Skirring. Le Sénégal est sur une bonne dynamique et dans un délai relativement court, nous pensons attendre des résultats satisfaisants, voire les objectifs ».

D’ailleurs toujours selon Pape Maël Diop, « le ministre du Tourisme et des transports aériens (Ndlr : Alioune Sarr) revient d’une mission à Montréal avec les acteurs aéroportuaires et on a remarqué qu’il y avait tellement d’opportunités que le ministre va essayer de concrétiser pour des conditions optimales de performance du tourisme sénégalais. Quand on parle de formation de contrôleurs, de métiers aéroportuaires. Le ministre a pris l’engagement de mettre en place une commission qui va regrouper l’ensemble des acteurs de la plateforme afin de réfléchir ensemble pour trouver des solutions en termes de formation et de création d’emploi, car, il y a un déficit de contrôleurs aériens et peut être au sortir de cette formation, les jeunes auront la possibilité d’apprécier les métiers aéroportuaires ».



Envoyés spéciaux Jean Marie Babacar Derneville, Fatou Binetou Mbacké, Massène DIOP

