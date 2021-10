Pape Maël THIAM: "Ne soyez pas des jeunes qui insultent, qui brûlent, qui saccagent". Le Coordonnateur de l'Alliance pour la République a profité de la rentrée politique du Professeur Cherif BALDÉ à Pata, pour revenir sur certains dérives notées ces derniers temps sur la réseaux sociaux, dans la société spécialisée et ceci étant fréquents chez les jeunes.



Selon Pape Maël DIOP, les jeunes doivent être pour le Sénégal, le socle de développement, il doivent inspirer confiance et cela éternellement.



"C'est désolant de voir parfois le comportement de certains jeunes qui passent leurs temps à insulter des leaders, à saccager des bus, à brûler entre autres".



S'adressant à la jeunesse de Madina Yoro Foula, le Coordonnateur de l'APR réitère l'engagement du président à son endroit.

