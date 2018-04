Pape Maël Thiam : « Le 19 avril n’est plus le temps de la rue, mais celui de l’Assemblée nationale »

Pape Maël Thiam, Administrateur de l’Alliance pour la République (Apr), ne craint pas de débordement le 19 avril, jour de l’examen en plénière du projet de loi sur le parrainage. Pour le responsable apériste, le 19 avril n’est plus le temps de la rue, mais celui de l’Assemblée nationale.



« Les leaders de l’opposition ne doivent pas accepter que nous aimions le pays mieux qu’eux. Ceux qui prétendent à la magistrature suprême, ont intérêt à ce que le pays reste stable. Ils sont suffisamment responsables, même si certains d’entre eux ont des difficultés à contenir leurs émotions dans l’expression de leurs idées.



J’ose espérer que la fibre patriotique vibre encore en eux. Le 19 avril n’est plus le temps de la rue, mais de l’Assemblée nationale. Le temps des partis politiques s’est déroulé avec le dialogue sur le processus électoral. Ensuite, c’était le temps du président de la République. Et maintenant, c’est le temps de la législature. L’opposition gagnerait à aller auprès des Sénégalais pour proposer leurs programmes », a-t-il fait savoir en marge d’un entretien accordé au journal « l’As ».



Par ailleurs, Pape Maël Thiam demande aux responsables de l’opposition, de faire preuve de patriotisme.

