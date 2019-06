Pape Mahawa Diouf prend le contre-pied de Yakham Mbaye: « El Hadji Kassé est un homme loyal » Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de BBY ne partage pas la position de Yakham Mbaye contre El Hadji Hamidou Kassé. Selon lui, Kassé est "un homme loyal et convaincu dans son engagement politique" envers le Président Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Pape Mahawa Diouf exprime son désaccord sur le lynchage dont son camarade fait l’objet. « Je reconnais la bonne foi du militant El hadj Hamidou Kassé. Il peut s’être trompé de bonne foi. El Hadji Kassé est un militant engagé, qui a des liens de camaraderie en France avec Aliou Sall », dit-il, dans les colonnes du "Quotidien".



Pour rappel, le Directeur général du quotidien « Le Soleil », Yakham Baye a accusé le ministre et conseiller en Com’ de la présidence, El Hadji Hamidou Kassé, d’avoir trahi le Président Macky Sall, en plus d’avoir raconté des contrevérités au sujet d’un versement 250.000 dollars à son frère Aliou Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos