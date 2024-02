Pape Malick Ndour: "Ceux qui refusent le dialogue œuvrent contre l'intérêt du pays et ce n'est pas normal..."

Le ministre de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi est convaincu que ceux qui refusent de dialoguer, sont entrain de rater le train de l'histoire. "Nous faisons un appel à l'endroit de la jeunesse du Sénégal pour qu'elle prenne conscience que ce pays nous appartient, de faire la différence entre ceux qui veulent le chaos dans ce pays et ceux qui œuvrent pour l'intérêt général du Sénégal", a déclaré Pape Malick Ndour.



M.Ndour qui prend part aux travaux du dialogue national sur le processus électoral ,au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio va plus loin: " A ceux qui refusent de dialoguer, nous constatons qu'ils sont entrain de rater le train de l'histoire, à ceux qui refusent le dialogue, nous leur disons que nous avons pris note qu'ils œuvrent contre l'intérêt du pays et ce n'est pas normal".





Pape Malick Ndour n'a pas manqué de donner les raisons de sa participation au dialogue: "Nous sommes venus en tant que Sénégalais, en tant que citoyen répondre à l'appel du président de la Réoblique. C'est vrai que nous l'avons accompagné pour qu'il accède à la tête de ce pays, nous l'avons accompagné pour qu'il puisse faire ses réalisations. Nous allons continuer à l'accompagner pour qu'il puisse léguer à son successeur un pays stable, un pays réconcilié mais aussi un pays organisé".









