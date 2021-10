Pape Modou Fall, Directeur de l’emploi : « l’article du journal “leTemoin” sur le Ministre Dame Diop, est un papier commandité » Le titrage à la une du journal “leTemoin” de ce vendredi 01 Septembre 2021, a fait réagir Monsieur Pape Modou Fall , Directeur de l’Emploi, au Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle ,de l’Apprentissage et de l’Insertion . En effet, le journal a titré : « Dame Diop baolise son ministère ». Pour appuyer son titre, il ajoute que toutes les directions et les agences ont à leur tête des ressortissants de la capitale du Baol ou des gens qui y sont servis.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Octobre 2021 à 20:50

Un argument balayé par le Directeur de l’Emploi, Modou Fall qui précise que les deux grandes directions du ministère à savoir celle de la Formation Professionnelle, et celle de l’Apprentissage , ne sont pas dirigées par des ressortissants du Baol. Poursuivant, il soutient que Le Ministre Dame Diop travaille quotidiennement à la concrétisation du programme « Xeyu ndaw yi »initié par Le Président Macky Sall.



C’est vraiment de la Malhonnêteté intellectuelle de tenir de tels propos, et c’est très regrettable de constater que cet article du journal “ leTemoin” est tout simplement commandité. La politique exige l’éthique et la morale, a-t-il conclu.

