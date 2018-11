Pape Ngagne NDIAYE, une fierté pour le département de Pikine et pour toute la presse sénégalaise

Toute ma reconnaissance au journaliste-écrivain Pape Ngagne NDIAYE, qui est venu me présenter son ouvrage « Parcours d’un journaliste autodidacte », ce samedi 17 novembre 2018, à Mbao. Une présentation à Abdou Karim Sall, responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) à Mbao. A cet effet, le journaliste présentateur est revenu sur de cette visite et pourquoi il a décidé de présenter le livre au Dg de l’Artp. « Il fait partie des premières personnes qui ont cru à ce projet », explique Pape Ngagne Ndiaye. Le journaliste et animateur de l’émission « Faram facce » à la Tfm, demeure une fierté pour le département de Pikine et pour toute la presse sénégalaise.