Pape Samba Mboup : « des gens ne veulent que Macky et Wade se retrouvent »

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019

L’allié de la mouvance présidentielle, ancien responsable du PDS, Pape Samba Mboup a toujours manœuvré pour les retrouvailles de Macky et de son ex-mentor Abdoulaye Wade.



Mais selon lui, des gens qui ne veulent pas Karim au PDS, ont toujours saboté ces manœuvres.

« À chaque fois qu’il y a eu possibilité de retrouvailles entre Macky Sall et Me Abdoulaye Wade, des gens tapis dans l’ombre ont essayé de jeter du sable dans le couscous. Si Me Wade avait dit à Macky, règle le problème de mon fils, c’est ton jeune frère, le Président Sall allait le faire. Mais, des gens (du Pds) n’ont pas voulu les retrouvailles entre Wade et Macky. Ils ne veulent pas que Karim revienne dans le PDS », il s’exprimait dans un entretien accordé au quotidien L'Observateur.

