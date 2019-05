Pape Samba Mboup recommande à Macky Sall d’écarter ceux qui...

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

C’est un esprit libre qui dit tout haut ce qu’il pense du fond du cœur. Sans hésitation, dans une interview parue dans les colonnes de L'Observateur, Pape Samba Mboup a conseillé à Macky Sall d’avoir le courage d’écarter ceux qui le mettent en mal avec les autres, pour mieux avancer.



« Il doit surtout assainir son entourage. Il faut qu’il ait le courage d’écarter les gens qui le mettent en mal avec les autres et coopter ceux qui peuvent tisser des liens pouvant le renforcer, afin qu’il puisse relever des défis. Il faut au Président Macky Sall des hommes à la hauteur, des hommes sûrs et honnêtes, avec lesquels il va travailler ».

