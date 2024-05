Pape Samba Sène aux détracteurs des assises de la Justice : « Des farceurs qui crient à la farce »

Leader du mouvement WAR (Warna Askan bi Raw), Pape Samba Sène s’est prononcé sur les assises de la Justice, amorcées par le nouveau régime. Cependant une chose semble attirer l’attention du président du WAR, ce sont les agissements des partisans de l’ancien régime, qui se positionnent comme des pourfendeurs de cette initiative.



Selon M. Sène, « comment les partisans de l’ex-régime peuvent-ils être pourfendeurs d’une initiative, dont ils ignorent les tenants et les aboutissants ? ».



D’autre part, il trouve que ces personnes sont mal placées pour donner des leçons sur le fonctionnement de la Justice. « Et pour ce qui concerne la justice, est-ce qu’ils peuvent donner des leçons après tout ce qui s’est passé en 12 ans, où il y a eu des morts sans suites judiciaires, où on a vu aussi des autorités qui brandissaient des armes à feu, des Sénégalais violentés, torturés et déférés avec des PV qui étaient plus proches de l’injustice que de la réalité », estime t-il.



Donc, au lieu de vouloir faire déjà le procès du nouveau régime, le leader du mouvement WAR, demande un état de grâce, un round d’observation pour le nouveau gouvernement, qui vient à peine de prendre les rênes du Sénégal.