Pape Siré Dia sur les législatives: "le seul enjeu qui vaille, c'est de donner à Macky Sall la majorité"

Lequel poursuit son speech[ "J’adresse aussi mes félicitations aux responsables de la coalition du département de Thiès investis sur les listes nationale et départementale. Je lance un appel solennel à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar à travers tout le territoire national à se mobiliser et travailler sans relâche pour offrir à Monsieur le président de la république une majorité écrasante et confortable à l’assemblée nationale, c’est le seul ENJEU qui vaille"]i, a-t-il affirmé.



A l'en croire, "nous devons tous travailler et œuvrer à maintenir le cap en se concentrant autour de l’essentiel et en déployant, pour chacun d’entre nous , un effort personnel constant et généreux qui conduira à coup sûr au triomphe de l’ensemble de notre coalition. Vive Benno Bokk Yakaar" , a-t-il conclu.