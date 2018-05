Pape Thialis Faye fixe la date du combat de Modou Lô et révèle l'identité de son adversaire

Modou Lô, qui disait il y a quelques jours qu’il ne doit de combat à personne, a peut-être oublié ce qui le lie au promoteur Pape Thialis Faye. Et pour cause, le patron de Leewtoo Production, qui s’est exprimé sur le sujet, pendant le week-end, a été plus clair. Le promoteur de lutte a, en effet, révélé le nom de l’adversaire ainsi que la date à laquelle le Roc devra renouer son «nguimb».



Modou Lô va très bientôt redescendre dans l’arène. Ce sera pour en découdre avec le géant du Baol, Tapha Tine. C’est en tout cas ce que soutient mordicus le promoteur de lutte et patron du label Leewtoo Production, Pape Thialis Faye. Le promoteur de lutte, qui s’est imposé ces derniers temps parmi les grands organisateurs de combats de lutte, a en effet évoqué la question, à Fatick, où il était pendant le week-end.



Et à en croire sa déclaration, le Roc des Parcelles va effectivement lutter pour lui en lever de rideau du combat royal. « L’adversaire de Modou Lô sera Tapha Tine. Ce combat sera couplé avec celui de Bombardier-Eumeu Sène pour le 28 juillet, à Léopold Sédar Senghor. Les deux combats seront régularisés vendredi prochain au Cng. Que les lutteurs prennent leurs responsabilités», a déclaré Pape Thialis, qui assistait samedi à Fatick au combat Tyson contre Assurance, doté du drapeau Matar Ba.



Pour rappel, le lutteur des Parcelles Assainies avait récemment fait une sortie pour dire qu’il ne devait de combat à personne. Cela, à la suite d’une polémique qui s’est instaurée depuis que des promoteurs ont annoncé être intéressés par son combat revanche avec le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2.



De son côté, Leewtoo Production voulait organiser les deux combats Bombardier-Eumeu Sène et Modou Lô-Tapha Tine, à l’occasion de l’inauguration de l’arène nationale. Mais, confronté à un problème de timing, Pape Thialis Faye s’est rabattu sur Léopold Senghor.













