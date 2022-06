Papis Konaté, claviériste, nommé Coordonnateur National Omart Sénégal Département Musique

Dans sa mission d'alerte et de veille pour des propositions fortes porteuses de croissance et de plus-value, l'observatoire de la musique et des arts du Sénégal ( Omart Sénégal) vient de porter le très talentueux instrumentiste Boubacar Konaté dit Papis Konaté à la tête du prestigieux département Musique de ladite organisation internationale.



Cette nomination du producteur au génie mondialement reconnu, traduit l'impérieuse nécessité d'apporter des réponses aux manquements graves liés au désert musical constaté depuis une décennie au Sénégal.



Le nouveau coordonnateur national en charge de la destinée de la musique sénégalaise fera face à la presse nationale et internationale pour décliner son vaste programme d'envergure nationale appelé à placer des mécanismes novateurs.