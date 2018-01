Papiss Demba Cissé sur le Ballon d’Or Africain : « Sadio Mané n’a pas encore perdu le titre » Interpellé sur les chances du joueur de Liverpool pour le Ballon d’Or africain, l’international sénégalais, Papiss Demba Cissé, croit fermement que Sadio Mané remportera le titre devant son coéquipier Mohamed Salah. C’était en marge de la cérémonie de remise d’équipements aux écoles de football de Dakar et à l’ONCAV du Renouveau, samedi dernier.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018

« Quand j’entends les gens parler des chances de Sadio Mané pour le Ballon d’Or africain, j’ai l’impression que le titre est déjà attribué à Salah. Alors que non. Sadio n’a pas encore perdu le titre. Personnellement, je pense qu’il a toujours des chances de remporter ce titre. Dès l’instant qu’on n’a pas encore donné le nom du vainqueur, je reste convaincu qu’il sera Ballon d’Or. En football, il y a des hauts et des bas. Cela fait partie de la carrière d’un footballeur. Je crois qu’on doit l’encourager et l’aider à revenir plus fort. S’il remporte ce titre, ça serait une grande fierté pour le Sénégal, mais aussi pour la Casamance.



Donc, je lui souhaite bonne chance. Ce que je lui conseille, c’est juste de rester concentré et de se battre comme il l’a toujours fait pour son club et sa nation. Sadio, c’est un frère et on échange souvent sur l’équipe nationale et sur d’autres sujets. Donc, je prie pour qu’il remporte le titre devant Salah », a-t-il dit.







Source : Stades

