Paralysie du système scolaire: Le G7 en débrayage ce mercredi...

Remous dans le système éducatif. Les syndicats les plus représentatifs de l’Éducation nationale regroupés autour du G7, observent un débrayage ce mercredi 22 janvier 2020 à partir de 9 heures. Une grève totale suivie d’une marche nationale est prévue jeudi. Les syndicalistes exigent le respect des accords signés avec le gouvernement.



Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) va suivre le mot d’ordre du G7 comme l’avait annoncé son Secrétaire général (Sg), Saourou Sène à sa sortie de la rencontre avec le ministre de la Fonction Publique, Mariama Sarr, jeudi dernier. Rencontre qui n’avait pas eu une issue convaincante pour les enseignants.



« Nous nous sommes rendus compte qu’il est temps que le gouvernement arrête le dilatoire. Parce qu’il y a des accords importants que nous avons signés avec le gouvernement et qui ne peuvent plus attendre. La matérialisation devient aujourd’hui indispensable », a déclaré El Hadji Malick Youm, secrétaire général adjoint du Saems sur la Rfm.

