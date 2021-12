Paralysie du transport durant 72 h: Ce qu'a dit Serigne Mbacké Ndiaye aux transporteurs

A l'en croire, "le Gouvernement est dans son bon droit car il n'appartient pas aux syndicalistes de choisir leurs interlocuteurs d'autant que leur tutelle est assurée par Mansour Faye. J'imagine que cette attitude des Transporteurs est guidée, d'une part, par une expérience malheureuse, et d'autre part par l'absence d'un Premier Ministre pouvant donner des instructions aux Ministres concernés.

Face à une telle situation, c'est aux Syndicalistes que je lance un appel qui est un cri du cœur", a-t-il lancé un message et directives;



Il ajoute: "Je suis en effet convaincu, je peux me tromper, que leur seul souhait est la satisfaction de leurs revendications. Voilà pourquoi je leur demande :

- de ne pas s inscrire dans une dynamique d épreuve de force ;

- de ne pas se dire qu'ils sont dans leur droit;

- de ne pas se dire que c'est au Gouvernement de chercher des solutions ;

- de tenir compte des souffrances des populations démunies ;

- de tenir compte de leurs propres membres qui ne peuvent pas soutenir financièrement les conséquences de cette grève et, de suspendre leur mot d ordre de grève et d'observer le Gouvernement qui va poser des actes positifs.



En le faisant, ils prouveront au peuple qu'ils sont responsables et sensibles aux difficultés rencontrées par les usagers depuis le déclenchement de cette grève. Il est difficile de prendre certaines décisions, mais c’est aussi cela être responsables.



C'est l'appel que je lance à Gora Khouma, à mon frère Alassane Ndoye, mais aussi à tous leurs camarades responsables, membres, chauffeurs, transporteurs, apprentis, coxeurs.



RÉPONDEZ FAVORABLEMENT À L APPEL DE CE COMPATRIOTE SENSIBLE À VOTRE SORT.

Sérigne Mbacké Ndiaye