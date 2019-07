Parc automobile: Macky Sall attend une nouvelle commande de véhicules de luxe

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

C’est une lapalissade que de dire que le Président Macky Sall est friand de grosses cylindrées. Il suffit juste de voir son cortège passer, pour se rendre de son goût pour les véhicules de luxe.



Au moment où la limousine présidentielle fait couler beaucoup d’encre et de salive, il était sur le point d’acquérir deux Land Cruiser V12. Lesquels sont actuellement dans les garages de la société belge « Carat Duchatelet ». D’après « L’Observateur » qui donne l’information, ils devraient être livrés après des travaux de blindage et d’aménagement. Mais, après l’incident de Nguéniene avec la Maybach qui a pris feu sous l’effet d’un choc, ses proches annoncent selon le journal, l’annulation de cette commande.



