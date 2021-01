Parc de Djoudj: C'est la grippe aviaire qui a tué les 750 pélicans Suite au fort taux de mortalité des pélicans au Parc de Djoudj, la Cellule de Communication du Ministère de l’Environnement et du Développement durable, a donné suite au premier communiqué, avec les résultats des prélèvements qui révèlent le virus de la grippe aviaire de type H5N1. Un plan de riposte se prépare.

“ A la suite du fort taux de mortalité constaté chez les juvéniles des pélicans blancs au niveau du Parc national des oiseaux du Djoudj, les prélèvements qui avaient été envoyés au Laboratoire National de l’Elevage et de Recherche Vétérinaire (LNERV), se sont révélés positifs au virus de la grippe aviaire de type H5N1 ”, fait savoir le document.



Mesures



De fortes mesures sont prises par le Medd au niveau du Parc. “ A cet effet, les mesures conservatoires déjà prises ont été renforcées, notamment l’Interdiction de l’accès au Parc au grand public, la suspension des balades en pirogue le long du marigot du Djoudj, la destruction des carcasses et des déchets avec l’aide du Service d’hygiène de Saint-Louis, le renforcement de la surveillance au niveau du Parc et la sensibilisation des agents et des populations périphériques sur les mesures de biosécurité à observer ”, poursuit le communiqué.



Par ailleurs, en collaboration avec les ministères de l’Elevage et des Productions animales et celui de la Santé et de l’Action Sociale, un plan de riposte est en train d’être élaboré pour circonscrire et éradiquer l’épizootie.

