Parc de la Basse Casamance : le processus de réouverture enclenché pour 700 millions f CFA Le comité de pilotage du parc de la Basse Casamance, ouvert en 1970 et fermé depuis 29 ans (1993) à cause du conflit armé, souhaite sa réouverture. Pour ce faire, des foras ont été organisés dans les villages riverains, informe emedia.

Lundi 7 Mars 2022

En collaboration avec le comité de pilotage pour la réouverture du parc, le comité national d’action anti-mines et l’association des démineurs humanitaires du Sénégal ont évalué à 700 millions F CFA l’enveloppement destinée au déminage de la zone, rapporte Radio Sénégal.



La réouverture du parc naturel tropical d’une superficie de 5 mille hectares devrait redonner à la commune de Santhiaba Manjaque qui l’abrite sa place de poumon économique du département d’Oussouye, relancer le tourisme et améliorer le quotidien des populations.



