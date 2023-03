Parc du transport public : 60 000 véhicules à retirer de la circulation…

Le programme de renouvellement du parc automobile avance à grands pas. Réunis autour de l’Adjoint au Gouverneur chargé du développement, Modou Mamoune Diop, les chefs de service régionaux de l’administration déconcentrée et les responsables des chauffeurs et transporteurs de la région ont assisté, lundi 20 mars 2023, à la dernière réunion consacrée au Programme de […]

Le programme de renouvellement du parc automobile avance à grands pas. Réunis autour de l’Adjoint au Gouverneur chargé du développement, Modou Mamoune Diop, les chefs de service régionaux de l’administration déconcentrée et les responsables des chauffeurs et transporteurs de la région ont assisté, lundi 20 mars 2023, à la dernière réunion consacrée au Programme de renouvellement du parc qui concernent 60 000 véhicules de transport public…

SAINT-LOUIS – L’administrateur du Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), Babacar Gaye, en visite dans la région de Saint-Louis, a annoncé que 60 000 véhicules vétustes (âgés de plus de 20 ans) doivent être retirés de la circulation. Il a laissé entendre que, dans le court terme, le programme de renouvellement des véhicules de transport public va démarrer avec les différentes parties prenantes du privé et du public, «pour que les transports publics du Sénégal, à l’instar du Ter et du Brt, soient un conglomérat de bons véhicules pour le grand bien des usagers et des transporteurs». M. Gaye a fait savoir que le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est dans une dynamique consistant à retirer les anciens véhicules et à mettre en circulation d’autres véhicules plus sûrs et sécurisés, qui respecteront les normes internationales.

L’obsolescence des équipements, a-t-il poursuivi, et la vétusté du parc automobile des transports collectifs constituent des facteurs d’insécurité routière auxquels il faut apporter la réponse idoine par des politiques publiques plus adaptées. D’où la pertinence, de l’avis de Babacar Gaye, de la mise sur pied du Fdtt, mécanisme de financement opérationnel et pérenne, destiné à assurer durablement la qualité des services de transport public. La mobilité des personnes et des marchandises est indispensable pour l’accès à l’emploi et aux services essentiels, condition essentielle de compétitivité économique.

Le Fdtt, a-t-il enfin souligné, adopte une démarche holistique combinant la mise à niveau des infrastructures et l’amélioration des services de transport. C’est la condition essentielle pour que les déplacements urbains et interurbains se fassent de manière efficace, équitable et durable.

Mbagnick Kharachi DIAGNE (Correspondant)

…23 000 nouveaux programmés sur cinq ans

Le Fonds de développement du transport terrestre (Fdtt) a décliné, hier, à Louga, son ambition de moderniser le secteur avec l’objectif d’atteindre 23 000 véhicules sur cinq ans pour un coût global de 5 milliards de FCfa.

LOUGA – Au cours d’un Comité régional de développement (Crd), tenu hier, mardi 21 mars 2023, à Louga, le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt) a décliné les objectifs du Programme de renouvellement du parc des véhicules du transport public.

Expliquant la mission du Fdtt, son administrateur, Babacar Gaye, a d’abord rappelé aux acteurs et aux usagers, présents à la rencontre, les motivations de la mise en place d’une telle initiative de l’État du Sénégal conduite par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Pour lui, «la rencontre d’aujourd’hui a pour but de donner aux acteurs une vision éclairée du Fdtt dont la mission est de financer et de moderniser le transport public terrestre». Ce qui permettrait à terme, selon Babacar Gaye, de «réduire de façon drastique les accidents de la route au Sénégal, malgré les efforts du Gouvernement dans la construction de ponts, de routes et d’autoponts».

Fort de ces constats, il reste, selon lui, à accompagner les acteurs du transport pour être en adéquation avec les investissements de l’État du Sénégal dans le domaine des infrastructures routières pour l’atteinte des objectifs.

Dans sa présentation, la Directrice des financements du Fdtt, Salimata Diop Seck, a dévoilé l’objectif fixé sur cinq ans qui est la mise en circulation de 23 000 véhicules modernes pour un coût global de 5 milliards de FCfa, tout en rappelant les mécanismes de financement du Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt).

Mais l’acquisition de ces véhicules obéit à des critères d’éligibilité et de procédures de financement que la directrice technique, Aissatou Cissé Dieng, a détaillés devant les acteurs du transport de la région de Louga. Au cours des débats qui ont suivi, ces derniers ont dévoilé leurs préoccupations liées à la fois à la nécessité de refaire les routes, de prendre en charge la faiblesse de moyens de certains transporteurs et de l’assouplissement des conditions d’acquisition et de remboursement.

Ces questions ont toutes été débattues devant l’adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives, Diégui Ngom Fall, qui a invité les acteurs à revoir certains comportements sur les routes. «C’est bien de rénover, de moderniser, mais il faut revoir les comportements du conducteur relativement aux nombreux accidents», a-t-elle préconisé, les invitant à s’approprier le programme qui est une aubaine pour les acteurs et les usagers de la route.

Khalif Aboubacar WELE (Correspondant)

