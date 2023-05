Parcelles Assainies: Amadou Ba, Premier Ministre lance ce diamanche, l’initiative « NDAJJÉ XËYU NDAW ÑI » Le Premier Ministre Amadou BA procède ce dimanche 7 mai 2023, aux Parcelles Assainies (Dakar) au lancement de l’initiative « NDAJJÉ XËYU NDAW ÑI ». Cette importante initiative qui sera l’occasion d’enrôler des demandeurs d’emploi, permettra également de faire le point sur la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes « XËYU NDAW ÑI ».

Avec 66 243 emplois créés, sur les 65 000 initialement prévus, la grande offensive pour l’emploi et l’insertion des jeunes, lancée par SEM Macky SALL, a largement dépassé ses objectifs (102%). Le 22 avril 2021, le Président de la République SE. M. Macky SALL validait le Programme d’Urgence pour l’Insertion socioéconomique et l’Emploi des Jeunes, dénommé « XËYU NDAW ÑI », qui constitue une nouvelle dynamique dans la prise en charge des questions majeures de la jeunesse, notamment l’emploi.



Le coût global du programme est estimé à 450 milliards FCFA sur la période 2021-2023, soit 150 milliards FCFA par an. Au titre de 2021, le programme a été pris en charge à travers une loi de finances rectificative (LFR). Pour 2022 et 2023, le budget a été directement intégré dans les Lois de finance initiales (LFI).



Le Programme d’Urgence pour l’Insertion socioéconomique et l’Emploi des Jeunes « XËYU NDAW ÑI » s’articule autour de cinq (05) piliers :

- Recrutement spécial,

- Projets publics d’intérêt communautaire,

- Projets d’investissements publics à haute intensité de main-d’œuvre (PIP/HIMO),

- Mesures de soutien à l’initiative privée,

- Réformes.



RECRUTEMENT SPÉCIAL



Concernant l’éducation, un recrutement spécial de 5 000 agents a été effectué dans le préscolaire, l’élémentaire, le moyen et le secondaire, y compris les daaras modernes et l’enseignement arabe au titre du programme quinquennal de résorption des déficits.



S’agissant du Ministère des Sports, un total de 264 jeunes stadiers ont été recrutés pour un coût global de 277 728 000 FCFA. Dans le secteur de la Santé, 277 contrats ont été signés à la date du 14 novembre 2022. Pour le Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV) a recruté 7 000 jeunes. La DEFCCS et la DEEC ont respectivement recruté 2070 et 769 jeunes, soit un total de 2 839 recrues.



Ces agents d’appui au développement forestier recrutés dans le programme, ont permis à titre d’exemple depuis 2021 d’améliorer la production de plants en pépinière qui est passée environ de 8 000 000 plants en 2020 à 11 000 000 en 2021, et 13 000 000 en 2022.



Concernant le ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l'Emploi, 1 150 emplois ont été créés avec le recrutement de 450 animateurs socio- éducatifs et 700 volontaires du Service civique national.



Quant au recrutement d’agents de nettoiement par le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, il est assuré par l’Unité de Coordination et de Gestion (UCG) des déchets solides. 12 143 jeunes ont été enrôlés, dont 10 156 par l’UCG et 1 987 par la DGCVHP. Le programme a permis de renforcer les dispositifs de nettoiement existants et une extension des interventions dans les communes, surtout de l’intérieur du pays.

Le secteur du Tourisme a également bénéficié des recrutements spéciaux du Programme d’urgence, avec 162 guides touristiques déjà insérés.



Enfin, pour ce qui est des volontaires de la sécurité, un total de 4 998 jeunes, dont 3000 policiers adjoints volontaires (PAV) et 1998 gendarmes adjoints volontaires, sont à ce jour recrutés.



PROJE TS PUBLICS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE



Les projets publics d’intérêt communautaire ont été exécutés sur deux (2) volets. Il s’agit du pavage et de l’entretien des routes non classées.



Concernant le pavage, 1 714 jeunes ont été recrutés par le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES). L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public (AGETIP) a généré 2 374 emplois et 2 849 jeunes ont également été formés aux métiers de pavage.



S’agissant de l’entretien courant des routes non classées, l’exécution du programme entre 2021 et 2022 a permis de générer plus de 25 000 emplois, soit un taux de réalisation de 226%, correspondant à un surplus de 14 023 emplois. En effet, avec l’instauration du Programme en 2021, le FERA a procédé à la généralisation des conventions de financement pour des activités HIMO avec la quasi-totalité des communes du Sénégal.



Au niveau territorial, les recrutements au titre des projets publics d’intérêt communautaire ont été faits dans les 45 départements sauf pour PROMOVILLES. En effet, pour ce dernier, seules les régions de Dakar, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Kédougou sont concernées.



PROJETS D’ INVESTISSEMENTS PUBLICS À HAUTE INTENSITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE (PIP/HIMO)



La mise à œuvre est assurée essentiellement par l’ANIDA, à travers le Projet d’Aménagement de Fermes intégrées valorisant les Energies renouvelables et le Développement des Filières horticoles (PAFIVER-FH), exécuté dans les quatorze (14) régions du Sénégal sur une période de trois (3) ans.



42 fermes villageoises, 140 fermes familiales et 9 fermes warwi ont été réalisées. 47 fermes utilisant le solaire et qui fonctionnent désormais au mixte énergétique pour l’irrigation.



Avec la première phase, 6 840 ont déjà été créés à la date de décembre 2022, dont 3 601 emplois directs. Ces réalisations couvrent une superficie de 1 057 ha, soit une production attendue de plus de 24 000 tonnes. Soit un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de FCFA/an, avec un revenu moyen par agriculteur de 1 050 000 FCFA.



EMPLOIS AIDÉS



La composante « Emplois Aidés » est mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l'Emploi, à travers la Convention nationale Etat-Employeur (CNEE) qui vise à faciliter et à promouvoir l’insertion des jeunes à travers un mécanisme de partage des charges entre l’État et les entreprises signataires. Pas moins de 14 150 conventions ont été signées.



APPRENTISSAGE -FORMATION



Pour cette composante, le 3FPT a formé 31 188 personnes sur l’étendue du territoire national. Dans le but de renforcer la vitalité des territoires et des pôles de développement, des quotas de jeunes ont été attribués systématiquement à tous les départements et pour chaque programme.

En outre, le Programme sénégalais pour l’Entrepreneuriat des jeunes (PSE-J) a formé 6 844 jeunes dans l’entrepreneuriat, les filières sectorielles et l’éducation financière.



FINANCEMENT ENTREPRENEURIAT ET AUTONOMISATION



L a Délégation à l’Entrepreneuriat rapide des Jeunes et des Femmes (DER/FJ), à travers le nano crédit et l’appui aux secteurs et métiers, a octroyé un volume global de financement de 23,773 milliards de FCFA en 2021 et 22,533 milliards en 2022. 141 700 bénéficiaires ont eu accès à ces financements. En termes d’emplois, le nano crédit a créé ou consolidé 130 565 initiatives d’auto-emploi à la fin du mois de décembre 2022. Au total, 11 135 initiatives entrepreneuriales ont été financées à travers l’appui aux secteurs et métiers. 33 405 emplois ont été générés ou consolidés.



Au plan territorial, tous les départements ont bénéficié de financements de la DER/FJ dans le cadre du Programme d’Urgence pour l’Insertion socioéconomique et l’Emploi des Jeunes, dénommé « XËYU NDAW ÑI ».

Pour asseoir sa politique de proximité, la DER/FJ a procédé au déploiement de 164 représentants dans les 14 régions et à l’échelle départementale dont 46 d’entre eux sont au niveau des Pôles Emploi et Entrepreneuriat pour les Jeunes et des Femmes. Les projets entrepreneuriaux accompagnés par la DER/FJ touchent toutes les communes du Sénégal.



TENUES SCOLAIRES



Les tenues confectionnées concernent le préscolaire et l’élémentaire pour un total de 2 010 482 élèves. Chaque élève doit disposer de deux (2) uniformes, ce qui équivaut à une production totale de 4 020 964 blouses. A la fin décembre 2022, 4 millions de tenues scolaires ont été confectionnées sur une prévision de 4,02 millions, soit une réalisation de 95,5%.



1 346 artisans tailleurs ont bénéficié de ce programme et tous les 46 départements du Sénégal sont concernés. Ce programme a permis la consolidation et la création de 20 000 emplois. Au-delà des emplois créés, ce programme a permis l’immatriculation et la bancarisation de plus de 500 artisans tailleurs. La DER/FJ a eu également à apporter une assistance technique aux 1 346 artisans tailleurs concernés par le programme.



A noter que le FONGIP a mis en place des lignes de garantie et de refinancement auprès des banques et institutions de microfinance afin de faciliter l’accès des jeunes et des femmes. Ces interventions sous forme de garanties et de prêts de refinancement ont permis de mobiliser auprès des banques et institutions de microfinance un volume de financement 3,71 milliards de FCFA (2,22 milliards de FCFA en 2021 et 1,48 milliard de FCFA en 2022) qui vont créer ou consolider au moins 4 531emplois.



