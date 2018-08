Parcelles Assainies: Des musulmans prient pour la pluie

Une centaine de musulmans ont prié lundi en milieu de matinée aux Parcelles Assainies, à Dakar, pour implorer Allah de faire tomber la pluie, a constaté l’APS. La prière de demande de pluie ou ‘’ Salat Al Istisqâa ‘’ est une tradition ancienne et remonterait au temps du Prophète Mohamed ( PSL) et de ses compagnons, lesquels l’accomplissaient pour supplier Allah d’ouvrir les vannes du ciel, a expliqué l’imam qui a dirigé la séance.



Sous sa direction, les fidèles ont effectué deux unités de prière (rakaas) au terrain de l’ACAPES, avant de faire des invocations pour demander le pardon du Seigneur et de retourner ensuite leurs vêtements. L’une des causes de l’absence de pluie est l’abondance des péchés, le fait de ne pas s’acquitter de la zakaat, ou la fraude à la pesée, entre autres, a-t-il expliqué.



Il a invité les croyants à se repentir, et l’Etat à surveiller le commerce. Plusieurs zones du Sénégal sont confrontées à la sécheresse depuis le début de l’hivernage.











