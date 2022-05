Parcelles Assainies : Les malfrats de la bande à «Thier» fêtaient le 1er Mai en agressant d’honnêtes citoyens Alors que la communauté musulmane s’activait aux préparatifs de la fête de l’Eid el Fitr marquant la fin du mois béni de ramadan, une bande de jeunes délinquants sans foi ni loi s’adonnait, pour sa part, à des activités pour le moins délictuelles en s’attaquant à d’honnêtes citoyens dans le but de les délester de leurs biens.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mai 2022 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

C’est ainsi que dans la nuit du 1er au 2 mai, veille de la fête de la Korité, cette bande, composée de cinq individus armés de couteaux, prenait pour cible, aux abords du marché 17, le sieur Pape Fall, 24 ans, domicilié à l’unité 17 des Parcelles Assainies et soustraitant à la Sonatel. Il oppose une farouche résistance à la bande qui finit par prendre la fuite, laissant derrière elle une sacoche ramassée par la victime et contenant un passeport ordinaire.



En bon citoyen, Pape Fall se rend immédiatement au commissariat des Parcelles Assainies, précise que son agression est survenue dans un endroit réputé criminogène et qu’il craint pour la sécurité des riverains. Mieux, il indique avoir réussi à identifier un des membres de la bande au cours de sa résistance. Il s’appellerait «Thier» et serait un habitué du marché 17 des Parcelles Assainies. Pape remet aussi aux enquêteurs deux (02) couteaux, la sacoche contenant le passeport ordinaire sénégalais au nom de Ousseynou Niang et un lot de clés qu’il a ramassées sur les lieux de son agression après la fuite des malfrats.



Sans tarder, la police ouvre une enquête et ne tarde pas à procéder, comme c’est maintenant de coutume avec nos redoutables enquêteurs qui sont d’une rare efficacité, à l’interpellation de quatre membres de la bande.



Il s’agit du dénommé «Thier » âgé de 18 ans et domicilié à Nord-Foire, de Thierno Diop, 20 ans, se disant décorateur de son état domicilié à l’unité 17, d’Amadou Thiam dit «Waga», 20 ans également et mécanicien domicilié à l’unité 17 et Idrissa Faye, 18 ans, charretier domicilié à l’unité 14 des Parcelles Assainies.



Auditionnés après notification de leurs droits, les quatre individus passent aux aveux et reconnaissent avoir tenté d’agresser avec des couteaux le sieur Pape Fall au cours de cette matinée du 02 mai aux environs de 06 heures à hauteur du marché de l’unité 17. Interpellés sur la provenance de la sacoche ramassée par la victime sur les lieux et contenant un passeport ordinaire, les malfaiteurs renseignent l’avoir arrachée sur un individu ainsi que son téléphone portable à l’unité 11 dans la nuit du 01er au 02 mai 2022 aux environs de 01 heure du matin. Et ce ne sont pas les seuls délits à l’actif de la bande.



En effet, ces délinquants sont auteurs de moult actes de vols avec violences commis dans les différentes unités des Parcelles de Dakar ainsi que dans les quartiers Nord et Ouest Foire. Des délits qu’ils ont commis avec trois autres complices dont les nommés Serigne Mor et Momo qui ont réussi à se fondre dans la nature au cours des investigations de la Police.



Les quatre malfrats ont été ainsi placés sous le régime de la garde à vue pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violences commis en réunion et usage d’armes blanches (couteaux). Quant aux autres membres de la bande en cavale, ils sont activement recherchés par les limiers de la police qui poursuivent l’enquête

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook