Parcelles Assainies / Pour récupérer sa femme: P. S. N. met le feu au domicile de ses beaux-parents Fou amoureux de sa femme du nom de A. A. B. qui lui demande le divorce depuis deux ans, P. S. N. ne veut rien entendre. P. S. N., âgé de 42 ans, et A. A. B., âgée de 25 ans, se sont connus, il y a 4 ans, avant de se marier. De cette union, ils ont eu deux enfants. Mais, maladivement jaloux, P. S. N. ne cesse de battre sa femme.

Lasse d’être malmenée, la dame déserte le domicile conjugal, pour retourner chez ses parents à l’Unité 19 des Parcelles Assainies et demande le divorce. Une demande dont P. S. N. ne veut surtout pas entendre parler. Mieux, il continue de fréquenter la maison de ses beaux-parents, dans l’espoir de convaincre sa femme.



Il venait souvent voir ses enfants, tout en suppliant son épouse de rejoindre le domicile conjugal. Ce que cette dernière refuse. Ayant marre de cette situation, P .S. N. débarque nuitamment au domicile de ses beaux-parents.



La fenêtre de la chambre de sa femme et des enfants donnant directement sur la rue, P. S. N. y verse un bidon d’essence pour mettre le feu à la maison. Des habitants du quartier qui ont aperçu la scène, interviennent très rapidement pour circonscrire le feu et l’alpaguer.



Alertés, les hommes du Commissaire Khouma débarquent sur les lieux et interpellent le mis en cause. Interrogé sur ses agissements délictuels, P. S. N. reconnaît les faits. Mais déclare avoir agi ainsi, pour manifester son amour à sa femme. Suffisant alors pour qu’il soit déféré au parquet pour menaces de mort, tentative d’incendie d’un véhicule et de lieu habité.



