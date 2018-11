Parcelles Assainies : Saisie de plus de 18 millions en faux billets, trois individus arrêtés

La police des Parcelles Assainies a mis la main sur 29 000 euros (18 millions 850 mille francs Cfa) en faux billets. La saisie a été opérée, dimanche dernier, sur un certain M. Sow. Ce dernier a été arrêté en compagnie d'un nommé I. Diallo qui, lui, détenait 200 euros (vrais).



Les 29 000 euros étaient regroupés en coupures de 50 euros (un peu plus de 30 mille francs Cfa), renseigne L'AS, qui donne l'information en précisant que les mis en cause ont été dénoncés par un cambiste établi à l'unité 8 des Parcelles Assainies.



Le journal indique que les présumés faussaires, qui ont déclaré venir de Touba, ont affirmé avoir reçu les faux billets d'un marabout établi au quartier Darou Khoudoss de la ville sainte.



Ce n'est pas tout. La police a aussi découvert sur M. Sow un faux passeport. Interpellé à propos de la provenance du document, ce dernier déclare l'avoir obtenu en échange de 200 mille francs Cfa auprès d'une «secrétaire» nommée N. M. Sèye et résidant à Ouakam.



Arrêtée à son tour, cette dernière a soutenu avoir agi sur instruction de son patron, un Nigérian propriétaire d'un multi-services à Ouakam.



Les deux hommes et la dame ont été déférés au parquet hier, mardi 27 novembre. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d'écoulement de faux billets et signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l'étranger, faux et usage de faux.



