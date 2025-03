Parcelles Assainies / Sécurité : Un redoutable gang démantelé par la police Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Police a démanteler un réseau aux Parcelle Assainies et a mis la main sur trois individus.

En fait, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, renseigne la police, « des éléments de la brigade spéciale du GRI de la Division des investigations criminelles ont reçu une information selon laquelle, le nommé L. Diouf est impliqué dans un réseau de trafic d’ecstasy. Le réseau en question officiait à l’unité 12 des Parcelles Assainies ».



La même source ajoute : « Le transport effectué sur les lieux avec le mis en cause M. A. Diakhaté, a permis l’interpellation du L. Diouf qui venait pour une livraison d’une commande qui avait été passée par notre informateur. À cet effet, il a été soumis à une palpation de sécurité. Sans surprise, L. Diouf a été trouvé en possession de 75 pièces d’ecstasy ».



Toujours selon la police via son service des relations publiques, « Interrogé sur la provenance de cette drogue, le nommé L. Diouf a affirmé qu’elle lui a été confiée par le nommé M. Gaye pour la vendre ».



En tout cas, poursuivant l’enquête, la Police a pu mettre la main sur le nommé M. Gaye. Ce dernier a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reproches. Ainsi, M. A. Diakhaté, L. Diouf et M. Gaye, sont tous placés en garde-à-vue pour détention et trafic de drogue dure. Ils vont être déférés aujourd'hui.















