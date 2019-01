Parcelles Assainies: Un homme poignarde sa femme et tente de s’immoler

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 13:02

Une histoire de jalousie qui a failli virer au drame défraie la chronique à l’Unité 3 des Parcelles Assainies (Guédiawaye). Une dame du nom A. Fall, 33 ans, a été poignardée au cou et au visage par son mari qui l’accuse d’entretenir des relations extraconjugales. A l’origine de cette jalousie maladive ? Un appel qu’elle aurait reçu à une heure tardive de la nuit, renseigne la RFM. Après son forfait, le mari jaloux a tenté de s’immoler en mettant le feu dans sa chambre. Il a été stoppé dans son funeste entreprise par les voisins et conduit au Commissariat de Police de Golf Sud où il serait en garde-à-vue. Sa femme a été évacuée à l’hôpital Principal de Dakar où elle lutte contre la mort.

