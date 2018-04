Parcelles Assainies: Un jeune poignardé à mort à l’Unité 22

Un match de foot a tourné hier au drame à l’unité 22 des Parcelles Assainies. D'après Vox Populi, un match qui s’est tenu dans le cadre d’un petit tournoi de foot a dégénéré et une violente bataille rangée a éclaté. A en croire les témoins, certains supporters étaient saouls comme des Polonais.



Un jeune du nom de Ma Anta a été mortellement poignardé. La Police a arrêté beaucoup de personnes et a mis en place un dispositif de sécurité. Le drame s’est passé juste avant le combat entre Gouye Gui et Siteu.